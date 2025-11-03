El PP "respeta" y "entiende" la dimisión de Mazón pero apunta que Sánchez también "tarda en dimitir"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante una declaración institucional en el Palau de la Generalitat. - Rober Solsona - Europa Press

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha indicado que "respeta" y "entiende" la dimisión del presidente de la Generalitat Carlos Mazón pero asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "máximo responsable de la administración del Estado con competencias en la gestión, tarda en dimitir".

Así lo ha aseverado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, al ser preguntado en la rueda de prensa previa al pleno de este martes, por la comparecencia ofrecida por Mazón este lunes para anunciar su cese en el cargo.

No obstante, ha mostrado su "tristeza" por la "vehemencia" con la que se han expresado sobre este tema los portavoces parlamentarios de la oposición, ya que ha recordado los hechos similares que ocurrieron en Sant Llorenç des Cardassar en 2018 con el Govern del Pacte.

"Una catástrofe de estas dimensiones no trae ninguna consecuencia buena, ni abre ningún escenario fácil pero se echa en falta las dimisiones del presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, o quienes eran los responsables de informar sobre los avisos en el barranco del Poyo o quienes tenían que ejecutar las obras previstas", ha manifestado.

Además, ha criticado que el Gobierno de España "no fue diligente" a la hora de enviar ayuda a la Comunitat Valenciana y ha rememorado las declaraciones de Sánchez de "si quieren ayuda, que la pidan".