El PP responde a las acusaciones de Vox de apropiarse de propuestas suyas en vivienda: "No se trata de una competición"

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha respondido a la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, quien ha acusado a los 'populares' de apropiarse de propuestas suyas en materia de vivienda, y le ha recodado que "no se trata de una competición para ver quién tuvo primero la idea, si no de llegar a acuerdos, plasmarlos, que se aprueben en el Parlament y se ejecuten" para dar solución a un problema "muy importante" como es el acceso a la vivienda.

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, este lunes, en una rueda de prensa, en la que "con todo el respeto" ha querido dejar claro que el hecho de que Vox comparta algunas preocupaciones con los 'populares' "no quiere decir que el PP no las pusiera sobre la mesa desde el principio de esta legislatura, incluso antes" porque, ha añadido, algunas de las propuestas planteadas en vivienda "ya aparecían en el programa electoral", debido a que, ha subrayado, este partido es "totalmente consciente" del problema de acceso a la vivienda que hay en esta comunidad.

Dicho esto, Sagreras ha recordado que el PP no obtuvo mayoría absoluta en el Parlament en las elecciones de mayo de 2023, por lo que las medidas que ha tomado este año y medio han tenido el apoyo de Vox y, por tanto, se han podido aprobar en el Parlament, ha reconocido.

"Nosotros estamos dispuestos a hablar con ellos" de propuestas en materia de vivienda, ha incidido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, precisando que "de manera bien clara, el PP se abrió durante la semana pasada a propuestas de liberalización del suelo, para poder favorecer la construcción de vivienda, que es el principal problema que tienen los ciudadanos de Baleares".

Por tanto, ha reiterado, "no se trata de una competición para ver quien tuvo primero la idea si no de llegar acuerdos, plasmarlos, que se aprueben en Parlament y se ejecuten" para solucionar un problema "muy importante" como el acceso a la vivienda".

Asimismo, en relación a las propuestas frente a la 'okupación', Sagreras ha señalado que, al igual que se ha hecho con las planteadas en vivienda, el PP las ha hablado durante el pasado fin de semana en las jornadas intermunicipales del partido en Ibiza.

"Hay un cambio muy importante que el PSOE intenta reducir o mirar hacia otro lado, sobre todo, desde que gobierna en España" en la "lacra" de la 'okupación', ha comentado Sagreras, apuntando que "se trata de un fenómeno que hace ocho años se daba prácticamente y de manera excepcional en las grandes ciudades". "Ahora es una lacra que llega a las calles de nuestros pueblos y que afecta a propietarios normales y corrientes, que tienen una o dos viviendas", ha incidido.

"Y no solo de la lacra de la 'okupación' si no también de la de la 'inquiokupación' que cometen aquellos arrendatarios que entran y que, al cabo de unos meses, no te pagan", han hablado los 'populares' el pasado fin de semana en Ibiza. Además de "los problemas que tiene el propietario para echarlos --a los 'inquiokupas'-- sin haber cobrado o con los pisos que se ha deteriorado o se ha echado a perder".

Para combatir esto, el PP ha propuesto el programa de 'Alquiler seguro' para "dar seguridad a los propietarios" para que, precisamente, "aquellos propietarios que ante esta realidad habían decidido tener sus viviendas cerradas, las puedan abrir al mercado".

Así pues, Sagreras ha afirmado que "bienvenido Vox si coincide en esta manera de ver que existen estos problema y en la búsqueda de soluciones". "A nosotros, en lo que podamos coincidir con Vox no nos encontrarán en el conflicto, si no sentados en la mesa para negociar, detallar y aprobar medidas en el Parlament, para que los ciudadanos se puedan beneficiar cuanto antes mejor", ha concluido el 'popular'.