El PP reta al PSIB a posicionarse sobre la cogestión de los aeropuertos: "Hacen demagogia turística"

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha retado al PSIB a posicionarse sobre la cogestión de los aeropuertos de Baleares en el marco de una iniciativa que llevan los 'populares' en el pleno de este martes y los ha acusado de hacer "demagogia turística".

En rueda de prensa este lunes, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha subrayado que la proposición no de ley (PNL) se centra en reclamar al Gobierno de España la cogestión y en la mejora de la gestión, las condiciones laborales y la sostenibilidad de los aeropuertos de Baleares.

En este sentido, Sagreras ha acusado a Aena y al Gobierno de gestionar de forma "deficiente" los aeropuertos de las Islas que, ha criticado, "solo se utilizan como una caja recaudadora mientras salen en las noticias únicamente por cuestiones negativas como obras sin seguridad, infraestructuras deficientes o malas condiciones laborales para los trabajadores".

El portavoz 'popular' ha defendido que los aeropuertos "son la principal puerta de entrada y salida de residentes y turistas", y que por ello "podrían ser una herramienta fundamental para alinear la gestión aeroportuaria con las políticas de contención turística y búsqueda de equilibrio que defiende el Govern".

En este sentido, ha acusado al PSIB de hacer "demagogia turística", argumentado que durante sus ocho años en el Govern se produjo "un crecimiento desbocado de plazas y no se persiguió la oferta ilegal. "Ahora hablan de decrecimiento, pero guardan silencio sobre la gestión de los aeropuertos, que compete al Estado", ha señalado.

Por tanto, Sagreras ha retado al PSIB a "aclarar su voto" en el pleno de este martes y ha considerado que "si apoyan la cogestión estarán desautorizando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al delegado en Baleares, Alfonso Rodríguez, que ya se han pronunciado en contra".

Por otro lado, ha continuado, "si votan en contra, quedará demostrado que son sumisos y obedientes a lo que marcan Sánchez, Armengol y el delegado del Gobierno".

Finalmente, ha advertido que resultaría "incomprensible" que los socialistas de Baleares rechazaran esta iniciativa "justo cuando Sánchez negocia la cogestión en el País Vasco y en Cataluña, mientras niega a los aeropuertos de Balears el mismo derecho, en contra de los intereses de los ciudadanos de las Islas".