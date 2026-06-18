El PP de sa Pobla critica que el Ayuntamiento convoque las ayudas deportivas de 2026 sin resolver las del año anterior

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PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de sa Pobla ha criticado al Ayuntamiento del municipio por haber publicado la convocatoria de ayudas para clubes deportivos y deportistas individuales correspondientes a 2026 mientras continúa pendiente la resolución de las del año anterior.

Según han informado los 'populares' en un comunicado, este retraso evidencia, a su juicio, una falta de planificación del Consistorio al no tramitar las convocatorias en los plazos previstos.

La portavoz del PP de sa Pobla, Pedrona Seguí, ha calificado de "incomprensible" que se impulsen las ayudas de 2026 antes de resolver las de 2025 y ha asegurado que esta situación genera "incertidumbre" y perjudica directamente a los clubes y deportistas del municipio.

Seguí ha subrayado que los clubes deportivos desempeñan una función esencial en el municipio, al fomentar el deporte base, los hábitos saludables y la cohesión social, y ha criticado que "mientras los voluntarios, entrenadores y deportistas cumplen con sus compromisos, el Ayuntamiento incumple los suyos".

De este modo, el PP ha reclamado al Ayuntamiento de sa Pobla que publique "de manera urgente" la convocatoria pendiente de 2025 y que explique públicamente las razones que han llevado a esta situación.

Finalmente, la portavoz 'popular' ha instado al alcalde, Biel Ferragut, a asumir su responsabilidad política y ha afirmado que, cuando se retrasan servicios o compromisos como estos, "no basta con mirar hacia otro lado", al tiempo que ha defendido que los vecinos "merecen explicaciones y una gestión más eficiente".