El PP de Sa Pobla pide un pleno extraordinario ante el "colapso" del departamento de Urbanismo

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha registrado la solicitud de un pleno extraordinario en el municipio para abordar de manera urgente la situación de "colapso" que sufre el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, tras "las numerosas quejas de promotores, constructores, técnicos y particulares por los retrasos acumulados en la tramitación de licencias de obra, certificados de final de obra y licencias de primera ocupación".

En un comunicado, la portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha denunciado que "la situación ha llegado a un punto insostenible y el alcalde, Biel Ferragut, sigue sin dar ninguna respuesta ante un problema que está afectando directamente al acceso a la vivienda y al desarrollo económico del municipio". "Cuando hay viviendas completamente terminadas que no pueden ser ocupadas únicamente por la lentitud administrativa del Ayuntamiento, queda claro que el problema no es de los ciudadanos, sino de la falta de gestión del equipo de gobierno", ha afirmado.

Los 'populares' aseguran que el colapso del departamento de Urbanismo está provocando que numerosos expedientes se acumulen durante meses, "paralizando promociones, retrasando inversiones e impidiendo que muchas familias puedan acceder a sus viviendas". Esta situación, según el PP, agrava aún más la crisis de vivienda del municipio.

Además de los retrasos, el PP también ha denunciado la falta de unificación de criterios dentro del propio departamento, lo que consideran que se genera inseguridad jurídica. "No puede ser que la resolución de un expediente dependa del técnico que lo tramite", ha dicho Seguí, quien ha pedido criterios claros, seguridad jurídica y plazos razonables al Ayuntamiento.

Por todo ello, el PP ha registrado una moción para que sea debatida en este pleno extraordinario con un paquete de medidas destinadas a desbloquear la situación. Entre éstas figuran la aprobación de un plan de choque para reducir el volumen de expedientes pendientes, el refuerzo urgente del personal técnico y administrativo, la unificación de los criterios urbanísticos, la adaptación de las ordenanzas municipales a la normativa autonómica de simplificación administrativa y la implantación de herramientas como las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU) o los convenios con los colegios profesionales para agilizar la concesión de licencias.

"Es incomprensible que el Govern ponga herramientas sobre la mesa para que los ayuntamientos sean más eficientes y que el equipo de gobierno de Sa Pobla sea incapaz de aprovecharlas", ha dicho la 'popular' quien ha pedido al alcalde que asuma responsabilidades.