PP sa Pobla pide la rehabilitación del Pont de ses Jonqueres Veres y MÉS le reprocha que la "rechazara" en el Consell

Pont de ses Jonqueres Veres - PP SA POBLA

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de sa Pobla ha reclamado la rehabilitación, conservación y protección del puente de ses Jonqueres Veres ante su "estado de degradación actual".

Los 'populares' presentarán una moción en el próximo pleno municipal para solicitar esta rehabilitación que, para MÉS per sa Pobla, muestra una "contradicción" del PP, que rechazó una enmienda de MÉS en el Consell de Mallorca para destinar 150.000 euros a la recuperación el puente.

En un comunicado, el grupo municipal del PP ha destacado que el Pont de ses Jonqueres Veres es un elemento singular del patrimonio histórico, arquitectónico y etnológico del municipio.

La portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha subrayado que este puente, también conocido como Pont Gros o Pont d'Allà Baix, "forma parte de la historia y la identidad" del pueblo y que "no puede continuar en el estado de degradación actual".

Seguí ha recordado que se trata de un bien incluido dentro del Catálogo de Patrimonio municipal con grado de protección B, lo que obliga al Ayuntamiento a garantizar su conservación.

"Hace años que se conoce su estado, que existe un proyecto redactado y que se han anunciado actuaciones, pero la realidad es que no se ha hecho nada", ha criticado.

Para los 'populares', la situación del puente "es un claro ejemplo de la falta de planificación y de prioridad" del equipo de gobierno liderado por Biel Ferragut, tras "años de promesas y anuncios incumplidos".

"No es aceptable que un elemento catalogado, con un valor histórico y simbólico tan importante, haya quedado relegado a un segundo plano hasta el punto de que el propio equipo de gobierno ha llegado a decir que no es una prioridad", ha añadido.

Además, ha puesto de manifiesto la "contradicción" entre la promoción turística y la realidad del municipio, argumentando que este puente forma parte de una ruta turística que el propio Ayuntamiento promociona, pero que al mismo tiempo "se deja deteriorar sin actuar".

La moción presentada por el PP propone reafirmar el compromiso municipal con la protección del puente, incluir una partida presupuestaria específica para su rehabilitación, actualizar el informe técnico sobre su estado, adoptar medidas para limitar el paso de vehículos pesados y ejecutar actuaciones preventivas urgentes para evitar un mayor deterioro.

MÉS CRITICA LA MOCIÓN

Por su parte, MÉS per sa Pobla ha cargado contra el PP por presentar esta moción, señalando que este mismo partido en la institución insular rechazó una enmienda de los ecosoberanistas a los presupuestos de 2026 que preveía una inversión de 150.000 euros destinada a la recuperación del puente.

La enmienda, ha subrayado MÉS en una nota de prensa, tenía como objetivo establecer un convenio entre el Consell y el Ayuntamiento para financiar la rehabilitación estructural y funcional del puente, garantizando la conservación de un bien catalogado y de gran valor histórico.

"Es difícil entender que el Partido Popular reclame ahora actuaciones urgentes y una partida presupuestaria específica cuando tuvo la oportunidad de hacer posible esta inversión en los presupuestos del Consell y votaron en contra", han criticado desde la formación.

Según han sostenido, comparten la necesidad de conservar y rehabilitar el Pont de ses Joqnueres Veres y consideran positivo que exista consenso sobre la importancia de este elemento.