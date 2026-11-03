El PP de Sa Pobla propone crear ayudas municipales para rehabilitar las fachadas de los edificios en 2027

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla presentará una moción en el próximo pleno municipal para proponer la creación de una línea de ayudas económicas destinada a la rehabilitación y mejora de las fachadas de los edificios del municipio durante el año 2027.

La formación ha explicado este martes en un comunicado que la iniciativa tiene como objetivo apoyar a los propietarios, fomentar la conservación de los inmuebles y contribuir a tener unas calles "más cuidadas y agradables".

La portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha destacado que con esta propuesta buscan "facilitar que los vecinos puedan mantener y mejorar sus inmuebles", ya que, consideran, "esto repercute positivamente en la imagen de Sa Pobla y en la calidad de vida de todos".

Para hacerlo posible, la moción plantea incorporar una partida económica específica en los presupuestos municipales de 2027 y elaborar unas bases reguladoras que establezcan los requisitos, los importes y los plazos para acceder a las subvenciones. De esta manera, se pretende incentivar la rehabilitación de los exteriores de los edificios y favorecer la conservación del patrimonio arquitectónico del municipio.

Seguí ha remarcado que esta propuesta permite sumar esfuerzos entre el Ayuntamiento y los particulares para mejorar el estado de las calles y preservar la identidad de Sa Pobla. "Queremos una Sa Pobla cada vez más cuidada, atractiva y agradable para todos los vecinos", ha concluido.