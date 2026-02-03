El PP saca adelante su propuesta para prohibir el burka con el apoyo de Vox, que la tacha de "descafeinada"

Archivo - Varias personas tras la oración colectiva con motivo de la festividad del Aíd al-Fitr, en la explanada de Loma Colmenar, a 31 de marzo de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes la proposición no de ley (PNL) del PP para instar al Gobierno de España a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

Este punto de la iniciativa ha contado con los votos a favor de PP y Vox, dos abstenciones de Més per Menorca y 23 votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos.

La diputada 'popular' Cristina Gil, que ha defendido la propuesta, ha remarcado que "no se puede tolerar que haya mujeres que estén obligadas a cubrirse de los pies a la cabeza".

"Un estado democrático no puede ser ajeno y mostrar indiferencia ante modelos culturales, religiosos o tradiciones que son contrarios a principios innegociables: la igualdad, la dignidad y la libertad", ha reivindicado.

También ha hecho referencia al rechazo a la mutilación genital femenina, cuestión que también recoge la PNL. "17.000 niñas en España viven bajo el riesgo de sufrir mutilación genital femenina, una práctica aberrante", ha manifestado.

La 'popular' ha concluido que la PNL "no es un ataque a ninguna religión ni colectivo", sino va contra "prácticas que chocan frontalmente" con los principios y valores.

"PROPUESTA DE VOX DESCAFEINADA POR EL PP"

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha arrancado su intervención subrayando que la PNL es "una propuesta de Vox descafeinada por el PP". Los de Santiago Abascal presentaron ya una iniciativa similar hace unos meses que fue rechazada por el PP.

Vox ha presentado enmiendas al texto para pedir la prohibición del velo islámico, no solo del integral, según Rodríguez, porque "la dignidad de una mujer no se puede medir con centímetros de tela". Las enmiendas no han sido aceptadas.

Igualmente, ha criticado a la izquierda por rechazar la propuesta, acusando a estos grupos de "permitir este símbolo de discriminación de la mujer". "Lo admiten por esta chorrada de la multiculturalidad", ha añadido.

LA IZQUIERDA VE UNA COMPETICIÓN ENTRE PP Y VOX

Los grupos de la izquierda han rechazado la propuesta argumentando que se trata de una "competición entre PP y Vox para obtener votos". Igualmente, todos han subrayado que el velo integral islámico somete a las mujeres.

No obstante, han considerado que la propuesta del PP "no tiene nada que ver con esto", sino que busca ser "una copia barata" de Vox. En palabras de la socialista Teresa Suárez, "es una guerra para ver quién es más racista y quién genera más odio".

En esta línea se ha pronunciado el diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia, quien ha sostenido que la prohibición generalizada del velo islámico no es a herramienta adecuada para su erradicación. "No piensan en las mujeres, piensan en su competición con Vox", ha recriminado.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, por su parte, ha indicado que "no se debe tomar esta decisión sin tener en cuenta a las mujeres musulmanas". "No tiene una intención liberadora de la mujer, sino de atacar una religión", ha dicho sobre la PNL.