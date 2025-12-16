El PP de Sencelles recurre los presupuestos municipales porque no mencionan las entidades que reciben subvenciones

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sencelles y Biniali ha presentado una reclamación contra la aprobación inicial de los presupuestos municipales para el 2026 porque no mencionan las entidades que reciben subvenciones.

El portavoz y regidor 'popular', Toni Ferragut, ha precisado que esta impugnación se debe a las "graves omisiones y defectos de fondos que presentan las cuentas municipales".

En este sentido, Ferragut ha señalado que las cuentas para el 2026 eluden mencionar las entidades destinatarias de las subvenciones.

Desde el PP han indicado en un comunicado que este defecto pone en riesgo su viabilidad y podría suponer inconvenientes para las asociaciones destinatarias.

Ferragut ha remarcado que su partido quiere garantizar que las entidades que reciban ayudas tengan la tranquilidad de poderlas gestionar sin peligro de tenerlas que devolver.

Por otra parte, el PP ha justificado la reclamación en la "inexistencia" de inversiones derivadas de los ingresos procedentes de las legalizaciones.

En este sentido, el edil ha recordado que gracias a la Ley de Simplificación, Sencelles dispondrá en 2026 de más de 1,3 millones de euros, tal como apuntó el alcalde en el último pleno, y ha señalado que, tal como obliga esta norma, estos ingresos extra se tienen que destinar a inversiones para el pueblo, como puede ser la adquisición de terrenos para el futuro campo de fútbol o la ampliación de las instalaciones deportivas.

Finalmente, desde el grupo municipal del PP han criticado que las cuentas municipales incluyan la dedicación exclusiva del alcalde y un salario de personal de confianza, una duplicidad que no estaría, han recordado, admitida por la ley en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Para el portavoz 'popular', es imprescindible que el Ayuntamiento corrija estos defectos y se comprometa "de una vez por todas" con las inversiones pendientes del municipio. "Los presupuestos son una oportunidad que Sencelles no puede volver a dejar escapar", ha concluido Ferragut.