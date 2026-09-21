PP y Vox critican el precio del combustible en Baleares e instan a rebajar el impuesto de carburantes

26 August 2026, Italy, Turin: A person pumps gasoline into a car in Italy. Photo: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA / DPA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han criticado este lunes el precio de los carburantes en Baleares y han propuesto una reducción temporal del impuesto de carburantes hasta el diez por ciento.

Así se ha expresado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien ha propuesto una rebaja fiscal en combustibles, energía y productos de primera necesidad. En concreto, ha pedido la eliminación del IVA en productos básicos y reducir el impuesto de carburantes al diez por ciento.

En esta línea, ha recordado que la inflación se sitúa en el 4,4 por ciento en Baleares y que el coste de vida ha aumentado mucho. "Lo vemos cuando vamos a hacer la compra o cuando ponemos gasolina", ha señalado.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha acusado en otra rueda de prensa al Gobierno central de "hacer negocio con el sufrimiento de los ciudadanos" cuando llenan el depósito y ha considerado "indignante" que el precio de la gasolina "cueste hoy 100 euros", algo que es "demoledor" para familias y autónomos.

En este sentido, ha asegurado que Baleares es la comunidad autónoma con la gasolina más cara y ha advertido que es un problema "grave" por la insularidad, la dependencia del vehículo privado y el impacto del combustible sobre los costes de producción y transporte.

Cañadas ha destacado que la gasolina "no es un lujo", sino un "bien de primera necesidad" para ir a trabajar, llevar a los hijos al colegio o trasladar a personas mayores a centros sanitarios.

Asimismo, ha afirmado que "se está asfixiando" al sector primario porque el gasóleo agrícola se ha encarecido un 54 por ciento durante el último años y la asociación Asaja calcula que esta subida supondrá un sobrecoste anual de 1,7 millones de euros.

"Producir nuestros propios alimentos se está convirtiendo en trabajar a pérdidas, mientras permitimos la entrada de productos procedentes de Marruecos que compiten en condiciones de absoluta desigualdad", ha explicado la portavoz.

Vox ha sostenido que "nadie obliga al Gobierno a mantener esta carga fiscal inaceptable" y, al igual que el PP, ha instado a rebajar los impuestos sobre los carburantes.