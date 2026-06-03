El PP y Vox exigen al Gobierno suspender la obligatoriedad de la baliza V16

Archivo - Baliza V16 de emergencia para vehículos, a 21 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con la mayoría conformada por el PP y Vox, han instado al Gobierno a suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses "independientes y concluyentes" que acrediten su eficacia.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada de Vox María José Verdú ha defendido en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua de este miércoles.

La iniciativa, que ha recibido el rechazo de la izquierda, también reclama al Ejecutivo que garantice que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer en el interior de los vehículos y a cesar en la promoción de normativas que "imponen costes innecesarios" y tiene una finalidad "puramente extractiva".

Además, plantea la posibilidad de impulsar ayudas para familias y empresas "españolas" con el objetivo de mejorar la seguridad vial mediante la renovación del parque automovilístico pero garantizando la "convivencia libre" de los vehículos de combustión, híbridos y eléctricos "sin imposiciones ideológicas".

DRAGADOS EN LOS PUERTOS

La comisión parlamentaria ha debatido otra PNL que también ha sido aprobada con los votos del PP y de Vox, esta defendida por el diputado 'popular' Sebastià Mesquida y relativa al dragado de las zonas portuarias de Baleares.

Así, la Cámara autonómica ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que establezca zonas de derrame autorizadas, una para cada isla del archipiélago y dentro del dominio público marítimo-terrestre.

También ha pedido que agilice las autorizaciones pendientes en materia de dragado y a trabajar con el Govern para ejecutar estas tareas de manera "ágil y periódica".