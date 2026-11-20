PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma, con la mayoría conformada por el PP y Vox, ha rechazado las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuesto para 2027 presentadas por el PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos, respectivamente.

El debate y la votación de estas enmiendas ha tenido lugar al inicio de la sesión plenaria extraordinaria que se celebra este viernes y en la que previsiblemente las cuentas municipales, que ascienden a los 670 millones de euros, serán aprobadas de forma inicial.

El portavoz del PSOE de Palma, Francesc Dalmau, ha aprovechado su intervención para hacer un repaso a lo que ha considerado una legislatura marcado por el "desprecio a la oposición y el autoritarismo despótico" del alcalde, Jaime Martínez.

También le ha afeado que "incumpla" la regla de gasto y que no incluya en los presupuestos partidas para algunas de sus propuestas en materia de vivienda --los 4,5 millones de euros previstos "son los que no se han ejecutado este año-- o relacionadas con proyectos como el de la plaza Major.

"Ha sido un alcalde que ha estado cuatro años al sol, prometiendo humo y con un Ayuntamiento que no ha llegado a funcionar. Un gobierno en minoría que no ha entendido que la política es para mejorar la vida de la gente, no para empeorarla", ha subrayado.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha considerado que las cuentas presentadas por el equipo de gobierno "son una nueva oportunidad perdida para mejorar la vida de la gente".

"No muestran ninguna política activa para solucionar los principales problemas de la ciudad como la vivienda, la movilidad, el cambio climático o la masificación turística. Nos dan ninguna respuesta a estos problemas, son una auténtica traición a los vecinos", ha sostenido.

La ecosoberanista, además, ha recriminado al alcalde que también "incumpla sus promesas", pues el presupuesto "no incluye ni un euro" para proyectos como el de Gesa, el Lluís Sitjar, el Recinto Ferial o la finca de Can Pesquet.

Sí que incluye, ha contrapuesto, 250.000 euros adicionales "para nuevos cargos directivos y políticos". "Esto antes de unas elecciones. ¿Es que quieren hacer campaña con el dinero de los vecinos? No lo sé, pero es muy sospechoso", ha apuntado.

La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha justificado su enmienda a la totalidad en su "rechazo al modelo de ciudad que el PP y Vox quieren para Palma", basado en el modelo turístico e inmobiliario "que ha contribuido a generar esta situación".

"Quieren una ciudad pensada para atraer inversiones especulativas, favorecer el turismo y facilitar grandes proyectos urbanísticos (...). Son coherentes, lo han hecho toda la legislatura", ha sentenciado.

LA ADVERTENCIA DE VOX Y EL COMPROMISO DEL PP

La única mención que el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha hecho a las enmiendas a la totalidad presentadas por la izquierda ha sido al inicio de su intervención y para anunciar su voto en contra.

Después, se ha dirigido al equipo de gobierno 'popular' para anunciarle que, si cumple determinadas condiciones --la inclusión de unas enmiendas que ya fueron incorporadas al texto, principalmente--, votará a favor de las cuentas municipales.

"Votar en contra supondría estar en contra de los ciudadanos. Pero tenemos motivos para no apoyarlos por el incumplimiento de los acuerdos", ha advertido. Coll ha mencionado, entre otras cuestiones, el poco uso del suelo urbano consolidado para construir viviendas o la falta de mejora en la seguridad ciudadana.

"Los problemas, señor alcalde, hay que abordarlos le gusten o no. No vemos las mejoras esperadas pese a los tres presupuestos aprobados", ha subrayado.

La regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, ha defendido el proyecto de presupuesto y ha puesto en valor las inversiones en vivienda, seguridad, limpieza, movilidad e iniciativas como el Bosque Metropolitano. "Estos presupuestos culminan cuatro años y proyectan a Palma hacia el futuro", ha celebrado.

En su segundo turno de palabra, una vez ya habían intervenido los miembros de la oposición, Celeste se ha dirigido a la bancada de Vox para agradecerles su apoyo.

"Me comprometo a cumplir con todas sus condiciones para aprobar los presupuestos, a cumplirlas taxativamente", ha dicho. Para ello, organizará "tantas reuniones y seguimientos como haga falta".

El pleno continuará a lo largo de toda la mañana de este viernes y debatirá, por bloques, las diferentes partidas presupuestadas por el equipo de gobierno. También estudiará las decenas de enmiendas presentadas por la izquierda que, menos una del PSOE de carácter técnico, no se prevé que salgan adelante.