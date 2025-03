PP y Vox impiden la lectura de una declaración institucional por el Día de la Mujer en el Consell de Mallorca

Representantes del PSOE, MÉS per Mallorca y El PI en el Consell.

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han impedido este jueves la lectura antes del pleno de una declaración institucional por el Día de la Mujer por lo que finalmente han sido los partidos de la oposición, PSOE, MÉS per Mallorca y El PI, quienes han leído el texto como manifiesto en el vestíbulo del Palau del Consell.

Las tres formaciones han criticado especialmente al PP por lo que han considerado una cesión ante Vox. La portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, ha lamentado que lo que tenía que ser una declaración institucional, que requiere el consenso unánime, ha acabado en manifiesto "por el boicot de la ultraderecha y la cobardía del PP".

Para la socialista, es "indigno" que el compromiso de la institución insular en la defensa de la igualdad tenga que visibilizarse fuera del salón de plenos.

En términos similares se ha pronunciado la consellera insular de MÉS per Mallorca Rosa Cursach, que ha remarcado que "es muy triste que el PP no se quiera sumar a la lectura de este manifiesto y prefiera aliarse con los machistas y seguir dando pasos atrás en políticas feministas".

Al mismo tiempo, la ecosoberanista ha acusado al PP, en relación a la programación del Día de la Mujer, "de confundir el 8M con el mes de la Virgen María".

Por parte del El PI, el portavoz, Antoni Salas, ha señalado que no se entiende que el PP no se haya sumado a este texto. "No quieren enfadar a Vox", ha apuntado Salas, que ha pedido al presidente insular, Llorenç Galmes, que "sea valiente y de un paso adelante para conseguir una igualdad real".