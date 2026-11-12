El PP y Vox se oponen en el Parlament a elaborar un plan para limitar los cruceros en Eivissa

Archivo - Vista de Ibiza desde el mar. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos de la mayoría conformada por el PP y Vox, se ha opuesto a la posibilidad de limitar la llegada de cruceros al puerto de Eivissa del mismo modo que se hace desde hace años en el de Palma.

La propuesta forma parte de una proposición no de ley (PNL) que el diputado socialista Àlex Pitaluga ha defendido en la reunión de la Comisión de Turismo, Cultura, Deporte, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social celebrada este jueves.

El voto en contra del PP y de Vox ha impedido que saliera adelante ninguno de los puntos de la iniciativa, en la que se pedía, a grandes rasgos, que el Govern, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), el Consell d'Eivissa, el Ayuntamiento de Eivissa y las navieras acordaran un marco específico de limitación y gestión sostenible del turismo de cruceros.

La idea de los socialistas era establecer un máximo de dos cruceros que puedan coincidir de forma simultánea en el puerto de Eivissa, un número máximo de pasajeros desembarcados por día y una distribución de las escalas que evite la concentración de pasajeros en las mismas franjas horarias.

La comisión sí que ha aprobado, a propuesta de Vox, la comparecencia de los representantes del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) pera presentar el 'Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita'.