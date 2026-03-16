PP y Vox pactan eliminar el requisito de catalán en docentes de muy difícil cobertura y en otras plazas públicas

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens (i), saluda a la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañadas (d), en un pleno- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han acordado aplicar una moratoria para acreditar el certificado de catalán en las plazas docentes de muy difícil cobertura y eliminarlo en algunas categorías laborales básicas en la función pública, como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento, que no trabajen de cara al público.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha asegurado este lunes en la rueda de prensa previa al pleno que estas medidas ya están pactadas con los 'populares' tras "largas reuniones y negociaciones".

En concreto, según Cañadas, ambas formaciones han acordado introducir tres enmiendas al proyecto de ley de proyectos estratégicos.

La primera hace referencia al requisito del catalán para acceder a plazas docentes de muy difícil cobertura. Según ha señalado la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, se ha pactado permitir a los profesores que acrediten el catalán en un plazo determinado.

De este modo, podrían comenzar a ejercer para cubrir la plaza de muy difícil cobertura y tendrían un plazo, por ejemplo de dos años, para acreditar el nivel.

"No podemos permitir que un aula se quede sin profesor porque el candidato más cualificado no tenga un titulito excluyente como es el catalán", ha dicho Cañadas.

La segunda enmienda propone rebajar o eliminar el requisito de catalán para categorías laborales básicas como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento, así como permitir exenciones en plazas donde el déficit de aspirantes "ponga en riesgo el servicio público", ha dicho Cañadas.

Igualmente, la tercera medida pactada es bajar la nota necesaria --de un ocho a un siete-- para obtener el título B2 o C1 de catalán al finalizar la ESO y el bachillerato. Además, plantean garantizar que los alumnos que cursan un año en el extranjero puedan obtener el título de catalán si cumplen con la nota necesaria.

La portavoz de los de Santiago Abascal ha enmarcado las medidas en un "buen acuerdo" con el PP, teniendo en cuenta la representación de Vox en el Parlament balear. "Somos muy ambiciosos y nos encantaría ir más allá, pero tenemos la fuerza que tenemos, de momento", ha dicho.

De su lado, la portavoz adjunta del PP ha subrayado que las enmiendas las presentará Vox y que, si van en la línea de lo acordado, los 'populares' votarán a favor.

Durán ha hecho hincapié en que el requisito del catalán para los docentes "no se elimina", sino que se establece un plazo para acreditarlo. Del mismo modo, ha recordado, que hizo el PSIB con plazas en la sanidad.