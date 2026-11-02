PP y Vox piden respuestas al Gobierno por el accidente en Urda y el PSIB evita valorar si Puente debe dimitir

Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han exigido respuestas al Gobierno de España por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) el pasado miércoles, mientras que el PSIB ha evitado valorar si el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe dimitir.

Los tres grupos han iniciado las ruedas de prensa parlamentarias de este lunes trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas morales de accidente.

Además, las portavoces de Vox y del PP, Manuela Cañadas y Marga Durán, respectivamente, han exigido explicaciones y respuestas al Gobierno de España. "Las familias necesitan que se esclarezca lo ocurrido", ha reclamado Cañadas.

Durán ha sido más contundente con el ministro y con el Gobierno, subrayando que "ha faltado inversión y han sobrado tuits". "Todo el mundo tiene claro que todos los sistemas de seguridad fallaron", ha indicado.

Además, ha aprovechado para reivindicar que ha llegado "el momento del cambio y de que llegue la gestión en el Gobierno de España".

De su lado, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha evitado valorar si Puente debería dimitir, señalando que Puente comparecerá este martes en la Diputación Permanente para dar explicaciones. "Nosotros también escucharemos al ministro", ha dicho.

El PP ha registrado una petición para que el pleno de este martes comience con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente.