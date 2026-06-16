El PP y Vox rechazan la ampliación del periodo parlamentario para acelerar la limitación de vehículos en Mallorca

Archivo - Línea continua ya pintada en la Vía de Cintura en dirección Andratx. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament, con los votos en contra del PP y de Vox, ha rechazado la posibilidad de ampliar el periodo de sesiones durante el verano para acelerar la tramitación de la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca.

La idea, que planteó el grupo socialista, era habilitar sesiones extraordinarias entre el 22 y el 31 de julio y entre el 1 y el 6 de septiembre.

Durante estos días se proponía llevar a cabo el estudio, la tramitación y la aprobación, si correspondiese, de la proposición de ley para regular la afluencia de vehículos en Mallorca, que fue aprobada semanas atrás por el pleno del Consell de Mallorca.

La propuesta, pese a recibir el apoyo de la izquierda, no ha salido adelante por el rechazo de la mayoría conformada por el PP y Vox. De este modo, el de este martes ha sido el último pleno del periodo de sesiones.

La diputada del PSIB Amanda Fernández ha defendido la habilitación de los plenos, subrayando que comenzar a tramitar esta ley es necesario para "aligerar" las carreteras de Mallorca. "Es la única vía", ha dicho.

En esta línea se ha pronunciado el ecosoberanista Ferran Rosa, quien ha insistido en que los mallorquines "no pueden más de carreteras atascadas y del colapso" y tampoco del "trilerismo" del PP.

"En dos días ustedes cobrarán la paga doble, más de 7.000 euros, mientras los mallorquines seguirán encontrando atascos para ir al trabajo", ha espetado a los parlamentarios de PP y Vox.

Por otro lado, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha considerado que este debate es una estrategia de "tacticismo" tanto por parte del PP como del PSIB. "Un poco más de responsabilidad", ha pedido a estos grupos.

Para la diputada de Vox Manuela Cañadas, la propuesta de la izquierda de habilitar más plenos es "una urgencia electoral y de maquillaje". "Legislar corriendo en julio no va a sacar ni un solo coche de las carreteras de Mallorca en agosto", ha sostenido.

Finalmente, el diputado del PP Sebastià Sagreras ha atribuido la saturación en las carreteras a la "inacción" de la izquierda en las anteriores legislaturas.

Así, ha reivindicado que si hay una ley aprobada en el Consell de Mallorca es porque el presidente insular, Llorenç Galmés, comenzó a trabajar desde el inicio de la legislatura.

Sagreras ha asegurado que la ley se aprobará en el Parlament antes de Navidad y que la limitación entrara en vigor en verano de 2027.