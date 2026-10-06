PP y Vox rechazan pedir a la Sindicatura de Cuentas que estudie si Bestard malversó recursos públicos con los coches

Archivo - El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, durante el Consell de Mallorca, a 9 de julio de 2026, en Palma, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han rechazado una proposición no de ley (PNL) del PSIB para pedir a la Sindicatura de Cuentas de Baleares que estudie si el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, malversó recursos públicos con el uso que hizo de tres coches oficiales.

La PNL, que se ha debatido en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, ha contado con siete votos en contra de PP y Vox; cinco a favor del PSIB y Més per Menorca, y una abstención de MÉS per Mallorca, según ha informado el Parlament.

La propuesta pretendía instar a la Sindicatura de Cuentas de Baleares a realizar de manera prioritaria un informe de ajuste a la legalidad, al buen uso de los recursos y a una posible malversación de los recursos públicos a partir del informe de la secretaría técnica del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes relativo al uso de coches oficiales por parte de Bestard.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Por otro lado, los grupos parlamentarios han aprobado una PNL a propuesta de Vox para fomentar la actividad física mediante incentivos fiscales y para reducir la carga tributaria sobre los servicios deportivos.

La PNL ha sido aprobada por siete votos a favor de Vox y del PP, mientras que MÉS per Mallorca, Més per Menorca y el PSIB han rechazado la propuesta.

Así, el Parlament insta al Govern a impulsar incentivos específicos para la práctica deportiva de menores de edad y jóvenes, con el objetivo de combatir el sedentarismo y promover estilos de vida saludables desde edades tempranas.

La Cámara balear solicita al Govern la creación de una deducción autonómica en el IRPF para que los residentes en Baleares puedan desgravar parte de los gastos relacionados con la práctica deportiva, como las cuotas de gimnasios, clubes y federaciones deportivas, las actividades dirigidas de ejercicio físico o los servicios de entrenamiento personal.

El Parlament pide al Govern que promueva otras medidas fiscales y de apoyo que fomenten la práctica regular de deporte como instrumento de prevención sanitaria, mejora de la calidad de vida y promoción de hábitos saludables.

También solicita al Govern que establezca una especial protección para las familias con hijos, personas mayores de 65 años y personas con discapacidad, y que facilite su acceso a la práctica deportiva y a hábitos de vida saludables.

Finalmente, la iniciativa reafirma el compromiso de la Cámara con la promoción de hábitos de vida saludables, el apoyo a las familias, el envejecimiento activo y la reducción de la carga fiscal.