El PP y Vox tumban una iniciativa que reclamaba frenar las modificaciones normativas que "debiliten" el catalán

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación convocada por Obra Cultural Balear (OCB) contra las políticas de PP y VOX, a 5 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) - Los grupos parlamentarios del PP y de Vox han tumbado una moción que reclamaba, entre otras cuestiones, frenar las modificaciones normativas que "debiliten" el catalán "como lengua de cohesión, aprendizaje y normalización" en los centros educativos.

Esta petición forma parte de una iniciativa que el diputado socialista Àlex Pitaluga ha defendido este martes en el pleno del Parlament y que ha salido adelante parcialmente.

La Cámara autonómica ha rechazado instar al Govern a garantizar que el profesorado de nuevo ingreso al sistema educativo acredite las competencias lingüísticas en las dos lenguas oficiales del archipiélago y a no establecer "exenciones" que permitan consolidar como funcionarios a docentes que no dominen el catalán.

Tampoco se ha mostrado favorable a mantener la vehicularidad del catalán en la educación y a no impulsar medidas que "debiliten" el catalán "como lengua de cohesión, aprendizaje y normalización" en los centros educativos o a mantener el régimen de exención de la enseñanza del catalán para el alumnado con residencia transitoria en los términos establecidos en la ley de normalización lingüística, de tres años.

Otras medidas planteadas por el PSIB que no han salido adelante son la eliminación del plan piloto de libre elección de lengua, la promoción de un mayor uso del catalán en los centros educativos o la garantía de apoyo "estable, transparente y suficiente" a la Obra Cultural Balear (OCB), Joves de Mallorca per la Llengua y otras entidades que trabajan para promocionar la lengua propia.