El PP, Vox y Unidas Podemos tumban la posibilidad de reclamar un salario mínimo específico para Baleares

Archivo - Billetes y monedas, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament, con los votos en contra del PP, de Vox y del diputado por Unidas Podemos, ha rechazado la posibilidad de reclamar la creación de un salario mínimo interprofesional específico para Baleares.

Era el único punto de una proposición no de ley (PNL) que el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido en el pleno de la Cámara autonómica de este martes.

En concreto, la iniciativa pretendía instar al Gobierno y a las Cortes a realizar las modificaciones normativas oportunas en el estatuto de los trabajadores para hacer posible que el Govern pueda fijar el salario mínimo interprofesional de Baleares que sea superior al estatal.

De este modo, sostiene, se podría atender a las diferentes realidades insulares y cumplir con el objetivo establecido por la Carta Social Europea de "garantizar unas condiciones de vida dignas para todos los trabajadores".

El cálculo de MÉS per Mallorca se basaba en un estudio elaborado por el sindicato CCOO en 2025, que sostenía que el conjunto de gastos de los ciudadanos asciende hasta los 27.066 euros en Mallorca, los 24.375 euros en Menorca, los 34.585 euros en Eivissa y los 36.850 euros en Formentera. En todos los casos, por debajo del salario mínimo interprofesional de aquel año, de 16.576 euros.

La iniciativa, en su exposición de motivos y según ha explicado Apesteguia, señala que el salario medio bruto anual en Baleares se situaba en 2023 --el último dato disponible-- en 24.313 euros, por debajo de los 26.359 euros del conjunto de España.

Los ecosoberanistas comparan este dato con el coste de la vida, que en Baleares es significativamente más elevado que en otras comunidades autónomas. Solo entre la alimentación, la vivienda y el transporte, los residentes en el archipiélago destinan cerca del 65% de su renta media.

También es mayor el porcentaje de ciudadanos que se encuentran en situación de exclusión social debido a la dificultad para acceder a una vivienda, del 30%.

Estos "desajustes" han dado pie a "normalizar situaciones socialmente inaceptables en un país que aspira a ser justo y cohesionado" y ha contribuido "al aumento del fenómeno de los trabajadores pobres".

LAS ENMIENDAS

El grupo socialista, que se ha mostrado favorable a la propuesta de MÉS, ha presentado una enmienda para detallar que el impulso de este salario mínimo específico o de "complementos salariales territoriales" debería nacer "en el marco del diálogo social y de la negociación con los agentes económicos y sociales.

Han presentado otra para añadir un punto que buscaba reclamar al Govern que aplique la ley estatal de vivienda y declare Baleares como zona tensionada para poder topar el precio de los alquileres.

El PP, que ha defendido que el salario mínimo debe ser estatal y que modificar este concepto podría tener consecuencias negativas como la "destrucción" de empleo, había presentado otra enmienda que pretendía modificar por completo el único punto de la PNL.

Los 'populares' pretendían que esta constatara que en los dos últimos años "Baleares es donde más se han incrementado los salarios" e instara al Gobierno a "cumplir sus compromisos con los trabajadores de la administración general del Estado en Baleares".

De estas, solo la enmienda de adición ha sido aceptada, pero ha sido rechazada.

Vox se ha posicionado de forma similar al PP, mientras que el diputado de Unidas Podemos ha dicho que, pese a estar de acuerdo con la idea, las subidas del salario mínimo ha sido significativo en los últimos años.