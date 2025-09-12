Precintan y multan con casi 250.000 euros a un alojamiento turístico ilegal empleado como centro de yoga en Sant Joan

Agentes de la Policía Local de Sant Joan y del Consell de Ibiza en la inspección del alojamiento turístico ilegal. - CONSELL DE IBIZA

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Joan han precintado un alojamiento turístico ilegal que era comercializado como centro de yoga, además de formular una propuesta de sanción de casi 250.000 euros.

Se trata del primer cierre de una actividad ilegal turística que se realiza dentro del Plan de Choque de Lucha contra el Intrusismo, según ha informado la institución insular en un comunicado.

En concreto, se ha precintado una vivienda inspeccionada en los últimos meses tanto por parte de los servicios municipales, como por los servicios del Consell que constataron diversas infracciones.

La oferta de alojamiento turístico no tenía licencia, ni tampoco su centro de yoga y se habían construido una serie de casetas de madera en suelo rústico protegido, también fuera de la ley.

Por parte de los servicios de inspección turísticos del Consell se decretó la suspensión de la actividad alojativa con una propuesta de sanción de casi 250.000 euros.

El Ayuntamiento inició el expediente sancionador por infracción muy grave en materia de actividades con una propuesta de sanción de 165.000 euros, así como la prohibición total de continuar con la actividad. También se dictó orden de demolición de les casetas de madera construidas ilegalmente, una orden que la propiedad no ha ejecutado.

En el operativo se ha constatado que se mantenían los elementos propios de un establecimiento de alojamiento, identificando a personas que han dicho ser clientes. El Consell ha advertido que el incumplimiento del precinto puede implicar un delito de desobediencia, lo que abriría una línea por la vía penal.