Precintan en Sant Josep (Eivissa) dos apartamentos destinados al alquiler turístico ilegal

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico, a 17 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EIVISSA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Josep ha precintado dos apartamentos que se estaban destinando al alquiler turístico ilegal.

En sus redes sociales, la Policía ha explicado que estas actuaciones forman parte del trabajo que desarrolla de manera constante y coordinada con el Departamento de Intrusismo del Consell Insular d'Eivissa.

Se trata, según ha afirmado, de una colaboración "imprescindible" para detectar, comprobar y actuar frente a aquellas actividades que se desarrollan al margen de la normativa.

Desde la Policía han reiterado que el uso irregular de viviendas como alojamientos turísticos puede contribuir a reducir el número de inmuebles disponibles para residencia habitual.