El precio del alquiler en Baleares sube un 4,7% interanual en mayo

Archivo - Un cartel de 'se alquila' - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Baleares ha aumentado un 4,7% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta los 19,10 euros por metro cuadrado (euros/m2), aunque ha registrado un descenso del 1,1% respecto al mes de abril.

Así se desprende de los datos del índice inmobiliario de Fotocasa publicado este lunes, que indica que en el archipiélago lleva un año seguido registrando aumentos en la comparativa interanual.

De este modo, Baleares es la tercera comunidad autónoma con el precio más elevado, solo por detrás de Madrid (21,9 euros/m2) y Cataluña (19,3 euros/m2).

Por municipios, el mayor incremento en mayo se ha registrado en Calvià, con una subida del 10,2%, mientras que el más moderado ha sido en Palma (+6,3%).

En cuanto al precio en mayo, cinco municipios de los 14 analizados sobrepasan los 20 euros/m2 al mes: Sant Josep de sa Talaia (26,7 euros/m2), Calvià (24,7 euros/m2), Eivissa (22 euros/m2), Sant Antoni de Portmany (21,8 euros/m2) y Santa Eulària des Riu (21,3 euros/m2).

Por otro lado, según el índice inmobiliario, el municipio con el precio del alquiler más económico es Santa Margalida con 13,1 euros el metro cuadrado al mes.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que tras varios años de fuertes incrementos, las rentas en Baleares "encadenan ya varios meses alejadas de las subidas de doble dígito y registran el crecimiento interanual más moderado de los últimos años en las Islas".

"La escalada de precios pierde intensidad, debido principalmente a que la capacidad de pago de los inquilinos está al límite", ha explicado, a la vez que ha agregado que, sin embargo, esta desaceleración "no implica en absoluto una bajada de precios real".

En este sentido, ha subrayado que el alquiler en el archipiélago continúa en niveles "históricamente muy elevados" tras 12 meses en positivo y la presión sobre la demanda "sigue siendo intensa en gran parte del territorio".

Según Matos, la oferta disponible continúa siendo insuficiente para absorber las necesidades habitacionales de las Islas, por lo que, aunque el ritmo de crecimiento se modera, los precios mantienen una tendencia alcista.