El precio del turismo de ocasión sube un 6% en octubre en Baleares

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PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio del turismo de ocasión ha experimentado un incremento del 6% en octubre en Baleares en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de Ancove, que indica que en el décimo mes del año se pagaron de media 13.118 euros.

En concreto, en los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en Baleares en 10.503 euros, un 5,7% de subida interanual. En términos mensuales, sobre septiembre, el precio subió un 2% en la comunidad.

El segmento de los turismos de más de 8 años supone el 64,2% del total de las ventas en la comunidad, frente al 62,3% a nivel nacional.