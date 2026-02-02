El precio de la vivienda en Baleares sube un 14,4% en enero respecto a 2025, según Fotocasa

Archivo - Una vivienda en venta - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha subido un 14,4% en enero en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que respecto al mes de diciembre el aumento ha sido de un 0,5%.

Así se desprende de los datos del índice inmobiliario de Fotocasa publicados este lunes, que señalan que el precio medio de las viviendas ofertadas en enero es de 5.293 euros por metro cuadrado (euros/m2).

De este modo, en las Islas el valor medio de una vivienda de 80 metros cuadrados es de 423.412 euros en el primer mes del año. Este precio es un 14,4% más que el registrado un año antes, cuando el valor medio de una vivienda de este tamaño era de 370.044 euros.

Igualmente, el precio medio de la vivienda de segunda mano crece en los 11 municipios baleares analizados por el portal inmobiliario en comparación con el primer mes de 2025.

Los mayores incrementos se han registrado en Manacor (24,4%), Campos (23,3%), Llucmajor (19,8%), Ciutadella (18,3%), Ibiza (13%), Palma (13%), Calvià (11,2%), Alcúdia (2,1%) y Santa Eulària des Riu (0,4%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en enero, el municipio más caro es Santa Eulària des Riu con 8.564 euros/m2, seguido de Ibiza (7.712 euros/m2), Calvià (7.057 euros/m2), Campos (6.724 euros/m2), Palma (5.219 euros/m2), Ciutadella (4.190 euros/m2), Llucmajor (4.138 euros/m2), Alcúdia (4.016 euros/m2), Capdepera (3.971 euros/m2) y Manacor (3.164 euros/m2).

Según la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, el mercado inmobiliario en Baleares sigue operando en niveles de precios nunca vistos, consolidándose como la autonomía más cara de España.

Los datos del informe apuntan que comprar una vivienda en las Islas cuesta hoy 53.377 euros más que hace un año. "Pese a la moderación en el ritmo de crecimiento mensual, que se sitúa en un 0,5%, no estamos ante una burbuja, sino ante un problema de escasez de oferta crónico y una demanda internacional y nacional que no cesa", ha señalado Matos.

Así, ha considerado que la situación en el archipiélago balear es de "una complejidad extrema", ya que la insularidad limita físicamente la creación de obra nueva, lo que genera un desequilibrio entre oferta y demanda que empuja los precios a récords históricos mes tras mes.

"Esto está provocando una brecha de accesibilidad insalvable para los residentes locales y las rentas medias, que ven cómo el mercado inmobiliario balear se vuelve prácticamente inalcanzable", ha concluido.

En el conjunto del país, el precio de la vivienda de segunda mano en venta ha vuelto a alcanzar máximos en enero con un aumento del 0,6% en su variación mensual y un 20,4% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en España durante el pasado mes en 2.897 euros por metro cuadrado

Por comunidades, el precio del metro cuadrado más caro en España en el inicio del año se encuentra en Baleares y Madrid, con 5.293 y 5.225 euros/m2.