El precio de la vivienda se dispara en Baleares un 13,4% en 2025

Archivo - Un cartel de viviendas en venta. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda se disparó una media del 13,4% el año pasado, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Según los mismos datos, al cierre del año la vivienda nueva se encareció respecto al año anterior un 10,6% y la de segunda mano un 13,7%.

En toda España, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda se situó en el 12,9%. La variación anual de la vivienda nueva fue del 11,2%, y la de segunda mano del 13,1%. Los precios de la vivienda subieron un 1,8% respecto al trimestre anterior.