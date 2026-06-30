El precio de la vivienda de segunda mano sube un 7,8% en el segundo trimestre en Baleares

Archivo - Varios carteles de pisos en venta en una oficina de Tecnocasa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha experimentado en el segundo trimestre una subida del 7,8% interanual y del 0,9% en comparación con el trimestre anterior, según Fotocasa.

Estos aumentos detectados en junio sitúan el precio de la vivienda en venta en 5.441 euros por metro cuadrado.

Por municipios, el orden de las ciudades de mayor a menor incremento es Capdepera (12,6%), Alcúdia (8,0%), Ciutadella (3,6%), Manacor (3,5%), Calvià (3,0%), Maó (2,4%), Son Servera (1,5%), Llucmajor (1,1%) y Palma de Mallorca (0,1%).

Por otro lado, cuatro ciudades descienden el precio de la vivienda interanual y son Eivissa (-2,9%), Santa Eulària des Riu (-2,3%), Sant Antoni de Portmany (-2,2%) y Campos (-1,2%).

Cinco de los 13 municipios tienen precios superiores a los 6.000 euros/m2 y son Santa Eulària des Riu con 8.491 euros/m2, Sant Antoni de Portmany con 8.284 euros/m2, Eivissa con 7.441 euros/m2, Calvià con 7.340 euros/m2 y Campos con 6.757 euros/m2.

Por otro lado, las dos ciudades con el precio de la vivienda más económicas son Manacor con 3.284 euros/m2 y Maó con 3.569 euros/m2.