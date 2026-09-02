El precio de la vivienda usada en Baleares sube un 5,4% en agosto y se mantiene como la CCAA más cara

Archivo - Una vivienda en venta - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en Baleares ha registrado una subida del 5,1% interanual durante el mes de agosto, situándose en 5.595 euros por metro cuadrado (euros/m2), según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.

De este modo, Baleares se mantiene en agosto como la comunidad autónoma y la provincia con el precio más elevado, aunque es la que ha registrado el menor ascenso interanual.

Igualmente, el precio de la vivienda usada en las Islas ha subido un 0,8% en agosto en comparación con los tres últimos meses y un 0,4% respecto al mes de julio.

Según los datos de idealista, el precio de 5.595 euros/m2 de este agosto es el más elevado de la serie histórica y casi duplica la media nacional, que se sitúa en 2.924 euros/m2.

En Palma, el precio de la vivienda usada en agosto ha alcanzado los 5.522 euros/m2, un 4,9% más que en el mismo mes de 2025. No obstante, ha registrado caídas del 0,3% y del 0,6% respecto a julio y al trimestre anterior, respectivamente.