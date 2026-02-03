El precio de la vivienda usada sube un 9,8% en Baleares en enero

Archivo - Una pareja observa la oferta de viviendas en una inmobiliaria de Palma - TOMÀS MOYÀ / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada ha aumentado un 9,8% en Baleares durante el pasado mes de enero en relación al mismo periodo del año anterior, hasta los 5.194 euros el metro cuadrado, el máximo histórico en las Islas.

Así lo recoge el portal idealista que indica también que el precio de la vivienda usada en España sube un 18,4% interanual, hasta los 2.650 euros/m2, una cifra que ya supone un nuevo récord del precio de la vivienda usada en España.

Con más de 5.000 euros el metro cuadrado, Baleares posee el precio más alto de todo el país. En el lado opuesto se encuentran Extremadura (1.040 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.048 euros/m2) y Castilla y León (1.287 euros/m2), que son las comunidades más económicas.