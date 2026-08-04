El precio de la vivienda usada sube en Baleares un 5,3% interanual en el mes de julio, según idealista

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PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada ha subido en Baleares un 5,3 por ciento interanual en el mes de julio y se sitúa como la comunidad autónoma en la que menos asciende, aunque continúa liderando el ranking de las regiones más caras.

Según ha detallado este martes idealista en un comunicado, el precio de la vivienda usada ha crecido en todo el país una media de un 13,1 por ciento, con Cantabria, Castilla-La Mancha y Asturias como las tres regiones donde más ha crecido. En el lado contrario de la clasificación, donde se ha registrado un menor aumento es, en orden, en Baleares, Canarias y Comunidad de Madrid.

A pesar de que Baleares es la autonomía donde menos han subido los precios en julio, sigue siendo la más cara del conjunto nacional con un valor de 5.575 euros el metro cuadrado, seguida de la Comunidad de Madrid (5.135 euros) y País Vasco (3.748 euros).

Por capitales, Palma ha registrado un ascenso del valor de la vivienda usada del 5,8 por ciento, un valor muy por debajo de ciudades como Salamanca (21,6%), León (19,9%), Ávila (17,9%) u Oviedo (17,3%).