El precio de la vivienda usada sube cerca de un 8% interanual en febrero, según Hogaria.net

PALMA/MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en Baleares se ha incrementado un 0,7% durante el mes de febrero, por lo que se encontraría entre las seis provincias españolas en las que más crece, según datos de Hogaria.net.

En el conjunto de España, los precios de los inmuebles han escalado un 7,9% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.215 euros por metro cuadrado, lo que supone un 0,3% más que en enero.

El portal inmobiliario ha señalado en un comunicado que estos datos confirman que el mercado residencial mantiene un ritmo de crecimiento "muy superior" al de los salarios.

Ante el contexto internacional, con la escalada del conflicto en Oriente Próximo, Hogaria.net señala que los inversores ven en la vivienda un "activo refugio", lo que contribuye a mantener una demanda "sólida" en determinados mercados urbanos y turísticos.

Según Hogaria.net, 41 provincias españolas registraron incrementos de precios en febrero respecto al mes anterior, evidenciando de este modo que la presión alcista no se limita únicamente a las grandes ciudades.

El informe de precios del portal inmobiliario constata que las provincias más caras para comprar vivienda usada siguen siendo Islas Baleares, con 4.901 euros por metro cuadrado; Madrid (4.072 euros); Guipúzcoa (4.024 euros), Málaga (3.896 euros) y Barcelona (3.654 euros).

En estos mercados, señala Hogaria.net, los precios se están viendo presionados al alza por la "fuerte" demanda residencial, el atractivo turístico y la disponibilidad limitada de vivienda.

En el polo opuesto, con el metro cuadrado más barato, se encuentran provincias del interior peninsular donde acceder a una vivienda es más asequible. Es el caso de Ciudad Real (1.175 euros por metro cuadrado), Palencia (1.216 euros), Ourense (1.238 euros), León (1.245 euros) y Jaén (1.293 euros).

Según el informe, las provincias donde más bajó en febrero el precio de la vivienda de segunda mano respecto al mes anterior fueron las de Soria y Teruel (-0,4% en ambos casos), y La Rioja y Valladolid, las dos con un retroceso del 0,2%.

Por contra, los mayores ascensos los protagonizaron Madrid (+0,9%); Alicante, Las Palmas y Málaga (+0,8% en los tres casos), y Santa Cruz de Tenerife y Baleares, con un alza cada una del 0,7%.

Respecto a la grandes ciudades, Madrid presentó en febrero un incremento medio en el precio de la vivienda del 0,9% respecto al mes anterior, hasta los 5.080 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de la vivienda usada en Barcelona alcanzó los 4.790 euros (+0,6%).