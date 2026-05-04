Los precios de gasóleo agrícola y piensos se contienen en Baleares, pero sigue subiendo el coste de los fertilizantes

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PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha constatado una contención en los precios de gasóleo agrícola y piensos, mientras que el coste de los fertilizantes sigue subiendo.

Así se desprende del seguimiento semanal que hace la Conselleria del impacto económico del conflicto en Oriente Medio sobre el sector primario y pesquero de las Islas, según ha informado en una nota de prensa.

Los últimos datos muestran que los costes continúan en niveles elevados, pero también apuntan a una "cierta contención" temporal, especialmente en el caso de los piensos, donde los principales proveedores aún no han repercutido íntegramente el incremento de los costes logísticos y de transporte.

Según la Conselleria, esta situación da cierto margen al sector, aunque el informe mantiene la previsión de un posible ajuste tarifario durante el mes de mayo.

En el caso del gasóleo agrícola, el mercado cierra abril en una situación de "meseta elevada". En Baleares, la media mensual en gasolineras se sitúa en 1,606 euros/litro, un 5,9% más que el mes anterior.

No obstante, al cierre de abril se registra una bajada semanal del 4,7%, hasta los 1,553 euros/litro. Aun así, el precio continúa por encima de la media de la Península, situada en 1,481 euros/litro.

En cuanto a la venta restringida en cooperativas, el precio medio mensual en el archipiélago se sitúa en 1,421 euros/litro, con una subida mensual del 7,7%.

El informe constata que este canal mantiene precios inferiores a los de las gasolineras, pero también evidencia la persistencia de un diferencial con la Península y el impacto específico de los costes logísticos en un territorio insular.

Por otro lado, la actualización del 27 de abril muestra una contención de tarifas de los piensos y las materias primas durante este mes.

En este sentido, los proveedores han optado por no repercutir aún las subidas previstas de 10 euros por tonelada en el transporte y de entre 10 y 15 euros por tonelada en los piensos. Así, el maíz se sitúa en 359,5 euros/tonelada con transporte incluido, ligeramente por debajo de los 360,1 euros/tonelada de finales de marzo.

La cebada pasa de 357,6 euros/tonelada a 352,2, y el trigo forrajero se sitúa en 361,1 euros/tonelada, también por debajo de los 365,2 euros/tonelada de la anterior actualización.

No obstante, el informe señala que esta estabilidad es temporal y responde, en buena parte, a la absorción de costes por parte de la distribución y al uso de existencias previas.

También destaca que la harina de soja continúa tensionada y alcanza los 581,3 euros/tonelada con transporte incluido, con un incremento del 7,5% respecto al mes anterior.

En el caso de los fertilizantes, la evolución continúa marcada por la presión energética y logística. La urea granulada, que en la anterior actualización se situaba en 0,81 euros/kg, cierra el periodo en 0,88 euros/kg.

Así, la media estimada de abril es de 0,86 euros/kg, un 7,8% más que en marzo y acumula una subida del 32,4% desde que empezó la crisis. También suben los fertilizantes complejos, con aumentos de entre un 13% y casi un 20% desde el inicio del conflicto.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha apuntado que los costes se mantienen elevados, pero que el seguimiento constante permite detectar mejor qué incrementos ya se han trasladado al sector y cuáles aún están contenidos temporalmente.

"Todos los análisis y las preocupaciones de la Comisión Europea, del Ministerio y de las comunidades autónomas están centrados en la evolución del precio de los fertilizantes", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que el 40%de la urea que necesita Europa circula a través del Estrecho de Ormuz y, para la fabricación de los fertilizantes, las plantas europeas necesitan irremediablemente el gas que viene de Oriente Medio. De hecho, el precio de los fertilizantes nitrogenados está ligado en un 90% al precio del gas.

Por ello, según Fernández, esta información es clave para ajustar las medidas de apoyo a la realidad de las explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras de Baleares, especialmente en un contexto en el que la insularidad multiplica el impacto de la energía, el transporte y los fletes.

Este seguimiento se enmarca también en el nuevo contexto europeo, después de que la Comisión Europea haya aprobado un marco temporal de ayudas para dar respuesta a la crisis en Oriente Próximo, con especial atención a los sectores más expuestos al incremento de los costes de fertilizantes, combustibles y energía.

La Dirección General está elaborando los informes económicos que justifican la convocatoria de las ayudas de acuerdo con las condiciones que ha previsto la Comisión Europea, ha concluido Fernández.

En este sentido, la Conselleria ha subrayado que ya está aprobado el decreto ley del Govern para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, con una movilización global de 160,75 millones de euros, de los que 13,5 millones se destinan directamente al sector primario.