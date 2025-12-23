Los precios industriales bajan un 11,7% en noviembre en Baleares

Archivo - Empresa, industria, logística, almacén, fábrica. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales experimentaron un descenso del 11,7% en noviembre en relación al mismo mes de 2024, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a octubre, la inflación industrial bajó un 4,8% y la variación en lo que va de año se situó en un -14,5%.

En concreto, respecto al año anterior bajan la energía (-19,6%) y los bienes intermedios (-0,4%), mientras que suben los precios de los bienes de consumo (4,6%), los bienes de consumo duradero (5,1%), los bienes de consumo no duradero (4,5%), los bienes de equipo (1%).

En toda España, los precios industriales se hundieron un 2,5% en noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de tres puntos inferior a la de octubre y su mayor retroceso del último año.