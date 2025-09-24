Los precios industriales bajan un 2,9% en agosto en Baleares

Archivo - Montaje de una carpa. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales experimentaron un descenso del 2,9% en agosto en relación al mismo mes de 2024 por el descenso de los precios de la energía (-7,2%) según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a julio, la inflación industrial bajó un 1,3% y la variación en lo que va de año se situó en un -12,9%.

En concreto, respecto al año anterior crecen los precios de los bienes de consumo (4,4%), los bienes de consumo duradero (4,8%), los bienes de consumo no duradero (4,4%), los bienes de equipo (1,4%) y los bienes intermedios (0,4%). La energía, por su parte, descendió un 7,2% interanual.

En toda España, los precios industriales bajaron un 1,5% en agosto en relación al mismo periodo de 2024.