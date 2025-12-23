Precisan medios de Mallorca para retirar un camión grúa caído sobre un tejado en Menorca

Archivo - Bomberos - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La maniobra para retirar el camión grúa que este lunes cayó sobre un tejado en Cala Rata (Menorca) no se puede llevar a cabo con medios presentes en la isla Menorca, por lo que será necesario el traslado de una grúa desde Mallorca para realizar la operación.

Un camión grúa de la empresa Transportes Joan Pons que trabajaba en una obra en el pequeño núcleo residencial de Cala Rata, en el puerto de Maó, quedó este lunes completamente volcada al fallarle una de las patas de apoyo, lo que provocó que el vehículo se desequilibrase y el brazo articulado impactara contra el tejado de una vivienda en la que había tres personas, aunque no hubo heridos.

El gran volumen del camión y la aparatosidad del incidente obligó a acordonar la zona y se ha habilitado un acceso alternativo para los vecinos.