Predicción meteorológica para hoy, domingo 21 de junio, en Baleares: Mallorca rozará los 40ºC

Predicción meteorológica para hoy, domingo 21 de junio, en Baleares: temperaturas altas - AEMET

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Baleares temperaturas altas, con pocos cambios o en ascenso respecto a los días pasados.

En el oeste de Mallorca se prevé que se alcancen los 39 grados centígrados (ºC), mientras que en el oeste de Menorca y Eivissa las temperaturas máximas oscilarán entre los 36ºC y los 37ºC.

El cielo estará poco nuboso o despejado y el viento soplará entre flojo y moderado de componente este, lo que convertirá el levante de las islas en refugios climáticos.