Predicción meteorológica para hoy, sábado 20 de junio, en Baleares: temperaturas en ascenso y rachas de hasta 60 km/h - AEMET
PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Baleares que las temperaturas sigan siendo altas, posiblemente en ascenso, y que se registren rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) en la Serra de Tramuntana.
El cielo estará entre poco nuboso y despejado, con algunas nubes altas y polvo en suspensión. Las temperaturas, aunque seguirán siendo altas, registrarán pocos cambios o irán en ascenso.
El viento será entre flojo y moderado y de componente este. En la Serra de Tramuntana se podrían alcanzar rachas de hasta 60 km/h.