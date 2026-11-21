Predicción meteorológica para hoy, sábado 21 de noviembre, en Baleares: intervalos de nubes medias y altas - AEMET

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este sábado en Baleares intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas, en general, registrarán poco cambios a lo largo de la jornada. Las nocturnas, no obstante, irán en descenso.

El viento soplará flojo de componente suroeste y su intensidad aumentará durante el día hasta ser moderado por la noche.