Las preguntas de los grupos al Govern por los dos primeros años de legislatura marcarán el próximo pleno del Parlament

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las preguntas de los grupos parlamentarios al Govern por los dos primeros años de legislatura marcarán el próximo pleno del Parlament, que se celebrará el martes 27 de mayo, a partir de las 10.00 horas.

Precisamente, unos días antes de que tenga lugar el pleno, este domingo, el PP ha celebrado con una diada familiar en el Parc de la Mar, los dos años de la victoria electoral del partido en Baleares, habiendo "puesto en marcha el 90% del programa de gobierno".

"Nunca nadie ha hecho tanto en tan poco tiempo", se ha mostrado orgullosa la presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens, valorando "el trabajo, la dedicación, el compromiso, la pasión y la ilusión" que han invertido los 'populares' en estos primeros 24 meses de legislatura, en los que "se ha cambiado la forma de hacer política", porque "hace dos años, los ciudadanos enviaron a su casa a quienes decían amar esta tierra pero actuaban en contra de la gente que vive en ella". Hace dos años, ha subrayado Prohens, que "se ha cambiado la palabra prohibición por la de gestión".

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha resumido sin embargo los dos años del Govern de Prohens en que la presidenta "no es de fiar" y "no es capaz de tomar medidas ni llegar a acuerdos".

Según el socialista, la líder del Ejecutivo "no tiene palabra" porque dijo que aumentaría el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y no lo ha hecho. Además, ha criticado, "busca responsabilizar a otros".

También ha hecho referencia al acuerdo entre el Govern y la izquierda el pasado diciembre para aprobar dos decretos ley a cambio de no derogar la ley de memoria democrática, subrayando que los grupos de la izquierda cedieron en ciertas cuestiones y que los acuerdos "no son para quedarse en un día".

De igual manera, MÉS per Mallorca ha criticado que el Govern del PP "no ha hecho nada" para impulsar textos legislativos con las medidas que propuso, como el impuesto a los coches de alquiler.

El portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha reprochado al Govern su "incapacidad" para proponer textos legislativos a pesar de sus palabras "llenas de retórica de contención".

"Lo que demuestra es que no es capaz de hacer nada", ha subrayado, lamentando que el Govern dijo que aumentaría el ITS, que establecería un impuesto a los 'rent a car' y que limitaría la entrada de coches a Mallorca y no solo no lo ha hecho sino que ha votado en contra de las iniciativas de MÉS en esta línea.

Precisamente, en el próximo pleno del Parlament, enmarcado en los dos primeros años de legislatura, la oposición preguntará en la sesión de control al Govern por la saturación y la movilidad a las puertas de la temporada alta, así como por la calidad de vida de los ciudadanos y de los trabajadores de las Islas.

También interrogarán al Ejecutivo en materia de calidad democrática, sanidad y digitalización en las aulas, precisamente, una semana después que la Conselleria de Educación y Universidades haya anunciado la regulación del uso de móviles en las aulas.

OTRAS CUESTIONES

No obstante, más allá de las preguntas de los grupos al Govern por los dos primeros años de legislatura, el PSIB realizará en el próximo pleno una interpelación sobre valoración y reconocimiento de la discapacidad. Los socialistas también presentarán en el Parlament una moción a la política general del Govern en materia de movilidad.

En cuanto a las proposiciones no de ley (PNL) que debatirán los parlamentarios en la próxima sesión plenaria, el PP presentará una iniciativa relativa a la retirada de la propuesta de reducción de los días de pesca en el Mediterráneo y, los grupos del PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, otra sobre los informes del solar para el nuevo CEIP Selva, ambas PNL tramitadas por la vía de urgencia.

Finalmente, en el próximo pleno se votará si, tal y como solicitan MÉS per Mallorca y Més per Menorca, el Parlament insta al Govern a dar apoyo económico a La Bressola, atendido el empate en comisión.