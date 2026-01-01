Presentan el calendario 'Pinta Europa' 2026 con dibujos de alumnos de 6º de Primaria

El Govern presenta el calendario 'Pinta Europa' con dibujos de alumnos de 6º de Primaria - CAIB

PALMA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado el calendario 'Pinta Europa' 2026, ilustrado con los dibujos ganadores del concurso escolar 'Pinta Europa' en el que han participado más de 500 alumnos de 61 de Primaria.

El objetivo de esta iniciativa es acercar la Unión Europea al alumnado de 6º de primaria a través de la creatividad y recoger la visión de los niños sobre Europa y sus valores.

El concurso lo organiza Europe Direct Illes Balears, con el apoyo de la Fundación Illes Balears Europa y de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Así, según ha informado la Conselleria este jueves, el certamen se dirige a todos los centros educativos de las Islas, donde cada alumno puede participar con un único dibujo original, de técnica libre y que represente su visión de la Unión Europea.

La edición de 2025 del concurso ha registrado un incremento muy significativo de la participación respecto al año anterior. El número de centros participantes ha pasado de 17 a 34, y los dibujos presentados han aumentado de 238 a 518 en todo el archipiélago, con un crecimiento notable en Mallorca, Menorca e Ibiza, y un ligero descenso en Formentera.

Un jurado formado por siete representantes institucionales y educativos ha seleccionado tres dibujos ganadores por cada isla --primer, segundo y tercer premio--, así como un Premio Especial Illes Balears entre todos los trabajos presentados.

Los dibujos premiados ilustran los meses del calendario 'Pinta Europa' 2026, mientras que el trabajo galardonado con el Premio Especial Illes Balears ilustra la portada.

Este año el Premio Especial ha sido otorgado a Thaily Ortiz Cornejo, del Colegio Virgen Milagrosa (Formentera).

En Mallorca, el primer premio ha recaído en Lara Cano Caminos (CC Beata Francinaina Cirer), el segundo en Marta Sampol Pérez (CEIP de Prácticas) y el tercero en Alma de Bernardo (CEIP Ses Bassetes).

En Menorca, los tres premios han sido para alumnado del centro Nostra Senyora de la Consolació: Maya Rodríguez Forés, Camila Coppo Arroyo y Joan Cursach Bosch.

Por otro lado, en Ibiza las galardonadas han sido Lina El Bakkali Ben Yechou, Valeria Vicente Ramos y Mia Layla Saidi.

Finalmente, en Formentera, los premios han sido para Ione Sánchez Fernández, Sergi Torres Peix y Daniela Garciolo Tur, del CEIP Mestre Lluís Andreu.

Los dibujos premiados muestran una Europa diversa, solidaria y cercana, vista desde la mirada de la infancia de las Islas, y reflejan el creciente interés de los centros educativos por trabajar los valores europeos en el aula, ha subrayado la Conselleria.