Presentan el documental 'Un darrer capfico', una reflexión sobre la relación de la sociedad mallorquina con el mar - CAIB

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha presentado este lunes el documental 'Un darrer capfico', una reflexión sobre la relación entre la sociedad mallorquina y el mar.

La producción, dirigida por la cineasta mallorquina Danna Ayelén Bosch, también se enfoca en los retos ambientales que amenazan a los ecosistemas marinos de Baleares.

'Un darrer capfico', ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, toma como punto de partida un gesto arraigado a la cultura mediterránea, el acto espontáneo de lanzarse al mar.

Este instante de "libertad y conexión con la naturaleza" es el hilo conductor de un relato que busca poner de manifiesto el impacto de la contaminación por plásticos sobre el litoral y las aguas del Mediterráneo.

A través de testigos de científicos, activistas, educadores ambientales e iniciativas locales comprometidas con la protección del medio marino, el documental ofrece una mirada crítica pero esperanzadora sobre la capacidad de la sociedad para impulsar cambios reales.

Para la directora, este primer trabajo cinematográfico representa un homenaje a Mallorca y una invitación a entender que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida.

Después de la proyección ha tenido lugar una mesa redonda que ha tratado algunas de las cuestiones planteadas en el documental y ha ofrecido diferentes perspectivas sobre la sostenibilidad, la gestión de los residuos, la conservación marina y la economía circular.

Han participado la doctora en Ciencia y Tecnología Química por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y jefa de la Oficina de Economía Circular y Desarrollo Sostenible de TIRME, Aina Canaleta; la doctora en Ecología Marina, investigadora especializada en contaminación por plásticos y decana del Colegio de Ambientólogos de Baleares, Carme Alomar, y el fundador de Up Sailing, Francisco Panario.

También han asistido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el director general de Cultura, Llorenç Perelló.