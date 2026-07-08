Presentan en Eivissa el dispositivo de vigilancia y control del litoral de las Pitiusas

Dispositivo vigilancia del litoral de Pitiusas - CAIB

EIVISSA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, han presentado en el puerto de Sant Antoni el dispositivo de vigilancia, inspección y control del litoral que Ports de les Illes Balears (PortsIB) despliega en las Pitiusas.

Con tres embarcaciones operativas, el servicio da cobertura a Eivissa y Formentera y refuerza, tanto las tareas de control de la actividad en el litoral, como el apoyo a la gestión de los puertos autonómicos.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, el dispositivo está formado por dos embarcaciones destinadas al servicio de vigilancia, inspección y control del litoral, con bases en los puertos de Eivissa y de Sant Antoni, aunque pueden actuar indistintamente en cualquier punto de las Pitiusas según las necesidades del servicio. Además, PortsIB dispone de una tercera embarcación destinada al apoyo de las operaciones portuarias en el puerto de Sant Antoni.

Durante el acto, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha destacado que "las Pitiusas registran una importante actividad náutica durante buena parte del año y ello hace necesario disponer de un servicio estable que contribuya a garantizar una navegación segura, el cumplimiento de la normativa y la protección del medio marino".

Mercant ha añadido que la prioridad es "velar por la seguridad de las personas y favorecer un uso responsable del mar, compatibilizando la actividad náutica con la conservación de un entorno natural que debemos preservar entre todos".

El servicio se encarga de la vigilancia, inspección y control del dominio público marítimo y de las aguas costeras, especialmente en lo relativo a las actividades náuticas recreativas.

Entre sus funciones destacan la detección de actividades irregulares, el control del alquiler ilegal de embarcaciones, la supervisión de fondeos no autorizados, la comprobación de la documentación y de las autorizaciones administrativas y la coordinación con el resto de administraciones y cuerpos que desarrollan funciones de vigilancia en el litoral.

162 EXPEDIENTES INCOADOS EN 2025

Según el Govern, en 2025 se incoaron 162 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas principalmente con el chárter náutico ilegal, con propuestas de sanción por un importe total de 471.600,01 euros.

En cuanto a 2026, hasta la fecha ya se han iniciado 39 nuevos expedientes y hay cerca de 70 pendientes de incoación, una quincena de los cuales corresponden a inspecciones efectuadas este año.

Además, también se ha logrado la retirada de anuncios irregulares de alojamiento en embarcaciones y de ofertas de alquiler de embarcaciones de lista séptima publicadas en plataformas digitales, tras los requerimientos dirigidos a sus responsables.