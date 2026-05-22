La presidenta del GOB y diez vocales de la junta directiva dimiten por discrepancias internas

Una asamblea del GOB. - GOB

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del GOB, Teresa Cuennet, y diez vocales de la junta directiva han presentado su dimisión debido a las discrepancias internas con el resto de dirigentes.

Ha sido durante la asamblea general extraordinaria que ha tenido lugar la tarde de este viernes en La Col·lectiva (Palma) para informar de la situación de gobernanza de la entidad ecologista.

Según han confirmado a Europa Press fuentes presentes en la asamblea, tanto Cuennet como otros diez miembros de la junta directiva han presentado su dimisión.

Lo han hecho, siempre según estas fuentes, debido a las discrepancias internas y las diferentes visiones acerca de asuntos organizativos que mantenían con el resto de dirigentes.

Ahora el GOB quedará liderado por los 13 miembros de la junta que no han presentado su renuncia y que, por lo tanto, mantienen sus puestos al frente de la entidad.