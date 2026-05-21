El presidente de Formentera pide que no se "normalicen" las muertes migrantes e invita al Gobierno a visitar la isla

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares. - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha reclamado que no se "normalicen" la tragedia de las muertes de migrantes en el mar y ha invitado a representantes del Gobierno de España a visitar la isla para conocer su realidad con las migraciones.

El representante insular ha expresado en un comunicado su "profunda tristeza y consternación" tras la localización este miércoles de dos cuerpos en el mar, uno de los ellos podría corresponder a un menor.

De este modo, ha señalado que Formentera vivió este miércoles una jornada "muy dolorosa", al referirse a una "realidad humana que no pueden olvidar", puesto que son personas que "lo han arriesgado todo buscando una oportunidad".

Por ello, ha pedido que esta realidad deje de tratarse como un "problema de fronteras" y se comience a afrontar también desde "una responsabilidad humanitaria y política".

"La dimensión humana de esta tragedia no puede esconder tampoco la necesidad de una respuesta política seria, estable y coordinada", ha alegado, a lo que ha añadido una solicitud al Estado y la UE para que respondan ante una situación que "Formentera no puede asumir sola".

Por estos motivos, el presidente ha invitado formalmente a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a visitar la isla para "conocer de primera mano la realidad que vive Formentera y el sobreesfuerzo que asumen sus servicios públicos".

"El Consell les invita a venir a Formentera, a ver de cerca esta realidad y entender qué significa gestionar una presión migratoria creciente desde una isla pequeña, frágil y con recursos limitados. No se piden privilegios, se pide corresponsabilidad, medios y una política migratoria que no deje solos a los territorios de frontera", ha dicho.

Además, ha destacado que la llegada de pateras esta semana ha comportado que la institución insular tutele a 18 menores más, hasta alcanzar un total de 156 menores tutelados.