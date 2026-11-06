El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, reconocido como empresario del año en Baleares - CAEB

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha reconocido al fundador y presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, con su premio Empresario del Año 2026.

Junto a Hidalgo, quien ha recogido el galardón durante la Gala del Empresario 2026 celebrada este viernes en un hotel de Palma, también han sido reconocidos Antoni Olives Vidal, de Mascaró Morera; Yannik Erhart, de Universal Beach Hotels, y Natalia Maroto, de ITCM Solutions.

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha destacado el "carácter emprendedor, capacidad para asumir riesgos y dedicación al mundo de los negocios" del fundador de Globalia, una empresa "que podría tener su sede social en cualquier parte del mundo pero la manteniente en Llucmajor, en su querida Mallorca".

Hidalgo, ha dicho, impulsó su compañía hasta convertirse "en uno de los empresarios más destacados del sector turístico español" y con "importantes inversiones" en la República Dominicana. "Su legado está especialmente ligado al desarrollo de Air Europa y a la expansión del transporte aéreo y los servicios turísticos entre España, Europa y América", ha subrayado.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que Hidalgo "representa una trayectoria que explica qué significan emprender". "Las empresas no nacen grandes, nacen de una idea, de una decisión, de la determinación de alguien que decide empezar sin saber exactamente hasta dónde podrá llegar o, mejor dicho, hasta dónde podrá volar", ha dicho. La líder autonómica, durante su intervención, también ha tenido palabras de reconocimiento para el resto de galardonados.

UN NUEVO GOBIERNO QUE "OFREZCA ESTABILIDAD"

Durante su discurso ante las cerca de 400 personas que han asistido a la gala, entre empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil, Planas ha recordado que la patronal se "adelantó" a las protestas del pasado verano "que situaban al turismo como el culpable de todos los males" y ha dicho ser consciente de que Baleares "atraviesa un momento de enorme complejidad".

"Compartimos la preocupación social. Defendemos que la transformación del modelo económico en la que estamos inmersos debe ligar el crecimiento y el progreso económico con la mejora de la calidad de vida de los residentes", ha expuesto.

En ese contexto, ha puesto en valor el trabajo realizado en el seno del Pacto por la Sostenibilidad pese a que "muchas entidades sociales y políticas han decidido abandonarlo" y "otros han decidido hacer posicionamientos públicos en contra de lo acordado en la mesa".

Se ha referido a "subidas del ITS", algo que el Govern llegó a poner sobre la mesa y en lo que ha insistido la izquierda, y a "dedicar el impuesto a cuestiones para las que no está diseñado", como la intención anunciada por Prohens que destinarlo a vivienda pública.

El archipiélago, ha defendido, necesita viviendas asequibles e infraestructuras que estén dimensionadas a su población real. Tanto Baleares como España, ha incidido, "arrastran un déficit histórico en infraestructuras básicas en los últimos 20 años" que ha vinculado con el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"La gravedad de la falta de inversión pública la hemos vuelto a vivir dramáticamente la semana pasada. Desde hace 20 años los impuestos suben y suben, las cotizaciones sociales suben y suben, el gasto corriente, sube y sube... y las inversiones bajan y bajan. No hay empresa que aguante esta situación y mucho menos un país", ha dicho la presidenta de la patronal.

En ese contexto, ha deseado que de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre salga un Gobierno "que sitúe al empresario en el lugar que merece, ofrezca estabilidad, garantice la seguridad jurídica y respete un diálogo social real como marca la Constitución".

Además, Planas ha aprovechado la ocasión para mostrar su "rechazo más absoluto" a la huelga general convocada por CCOO y UGT para el próximo 11 de noviembre al entender que se ha hecho "sin diálogo ni negociación previa y por razones políticas".

"Crear una empresa y dar empleo merece respeto. No podemos ser útiles cuando contratamos o recaudamos, y convertirnos en sospechosos cuando pedimos condiciones para mantener la actividad empresarial", ha concluido.

FACILIDADES PARA LAS EMPRESAS

Prohens, en su turno de palabra, ha reivindicado el trabajo que se está realizando para tratar de diversificar la economía de Baleares. "Innovación, sostenibilidad y emprendeduría son las tres palabras que definen la economía que queremos construir", ha dicho.

La presidenta ha defendido que las empresas necesitan que la administración "lo ponga fácil a quien quiera emprender, invertir, innovar y crear puestos de trabajo" y no que "diga a los empresarios cómo hacer su trabajo".

"Nuestra tarea es acompañar, porque el intervencionismo, al fin y al cabo, solo es un ataque directo a la confianza, a la libertad empresarial y que acaba con el progreso, la transformación y la economía (...). Quien quiera invertir, innovar y generar valor en Baleares tiene que encontrarse un contexto que le acompañe, no una carrera de obstáculos", ha sostenido.

Prohens ha aprovechado para agradecer a los empresarios locales que permanezcan en Baleares pese a que "en muchas ocasiones probablemente hubiesen tenido más fácil llevar sus empresas a otros lugares sin las dificultades que suponen vivir y trabajar en unas islas".

"Cada día continuáis apostando por estas islas, dais lo mejor de vosotros mismos y merecéis un gran reconocimiento en nombre de toda la sociedad. Aunque parezca obvio, sin empresas no hay trabajo y sin trabajo no hay estado del bienestar. Si paran las empresas, para el estado del bienestar", ha concluido.