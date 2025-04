El presidente del TSJIB critica que Montero pusiera "en tela de juicio" la presunción de inocencia en el 'caso Alves'

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, ha criticado que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, pusiera en "tela de juicio" la presunción de inocencia en el 'caso Alves'.

Así se ha expresado este miércoles a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa para dar cuenta de la memoria del TSJIB de 2024, en la que ha tachado las palabras de la también ministra de Hacienda de "inadecuadas" y ha esperado que "no se vuelvan a repetir".

Gómez ha concedido que se puede criticar el contenido de una resolución judicial, pero no menoscabar lo que ha considerado el principio sobre el que se sustentan los procesos penales.

"No me parece bien que un miembro del Gobierno ponga en tela de juicio la presunción de inocencia. No solo es un derecho fundamental y el principio sobre el cual se organiza el proceso penal, sino que tiene un cariz civilizador, nuestra convivencia social se basa en ello", ha sostenido.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que absolvió al exfutbolista del FC Barcelona Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado en primera instancia, "está muy bien fundamentada", ha defendido. "Si nos metemos en el contenido, lo tenemos que hacer con conocimiento", ha subrayado.

En la misma línea que lo expresado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gómez ha señalado que "mantener la presunción de inocencia no es incompatible con luchar contra la lacra de la violencia contra la mujer".

"Son procesos muy difíciles, son delitos que se cometen en un ámbito en el que no hay testigos y los jueces nos encontramos con muchas dificultades en la valoración de la prueba", ha aseverado.

La sentencia, ha concluido, "se tiene que respetar" aunque se pueda discrepar de su contenido. "Tampoco se puede discrepar de la cadena de recursos. Forma parte del sistema la posibilidad de revisar las resoluciones judiciales", ha añadido.

Cuestionado acerca de la necesidad de agilizar los procedimientos para evitar la revictimización de las denunciantes, el presidente del TSJIB ha considerado que es una cuestión difícil habida cuenta del gran número de procedimientos pendientes de resolver.

Gómez ha considerado que lo importante es "recoger todas las pruebas posibles" para poder probar los hechos en sede judicial y animar a las víctimas a presentar las correspondientes denuncias "para llegar poder demostrar que lo que ha pasado ha pasado".

"Cuando un juez absuelve no quiere decir que no haya pasado aquello, sino que no ha tenido la prueba suficiente para estar seguro", ha zanjado.