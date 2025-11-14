El presupuesto del Consell de Mallorca para 2026 aumenta un 10% hasta los 761,7 millones de euros

De izquierda a derecha, el vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Hacienda, Rafel Bosch. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado sus presupuestos para 2026 con unas cuentas que ascienden a los 761,7 millones de euros, lo que representa un aumento del 10% respecto del año anterior.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer las cuentas, junto al vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el conseller insular de Hacienda, Rafel Bosch.

Galmés ha destacado el peso que tiene la partida destinada a Bienestar Social que recibirá seis de cada diez euros del presupuesto, hasta llegar a los 426 millones de euros --un 9% más--.

Los mayores aumentos porcentuales se han producido en los departamentos de Turismo, con 20,6 millones de euros --casi un 52% más gracias a los fondos del impuesto de turismo sostenible--; seguido de Medio Ambiente, con 54 millones --un 39% más--; Hacienda, con 81,1 millones --un 18% más--; y Cultura, con 39,5 millones --un 13% más--.

Territorio, Movilidad e Infraestructuras será la segunda que más dinero recibirá puesto que contará con un total de 133,8 millones, con los que se empezará a ejecutar el primer tramo el segundo cinturón de Palma.

Por otra parte, otros aspectos reseñables es que por primera vez de eliminan las partidas nominales a la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua para la promoción del catalán o que habrá una partida específica para el centro de menores migrantes no acompañados, que está previsto abrir en Son Tous.