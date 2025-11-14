El PSIB tilda a Galmés de ser el "copiloto" de Bestard por ceder a los postulados de Vox en el Consell de Mallorca

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha considerado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha puesto "a la extrema derecha" de Vox y se ha convertido en el "copiloto" del vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

Con estas palabras se ha pronunciado la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en declaraciones a los medios, tras la presentación de los presupuestos de la institución insular para 2026.

Asimismo, ha censurado que estas cuentas públicas supongan un "ataque" al catalán por haber quitado las subvenciones nominales para la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua. "Esto hace un daño a la cultura balear como nunca se ha visto", ha alegado.

Por eso, ha remarcado que en el tercer año de legislatura en la institución insular, Vox "ya ha conseguido lo que quería" que, a su manera de ver, era "eliminar estas partidas".

Otro de los aspectos en los que ha incidido es que Galmés habría "cedido a los chantajes de Vox" con la apertura del centro de menores migrantes no acompañados en Son Tous, que ha calificado de "gueto".

También ha mantenido que la inversión en gasto social es "insuficiente", ha defendido que el servicio de atención a domicilio para mayores está "congelado" y ha cuestionado la gestión en materia turística y de carreteras, donde ha señalado que se vive una situación de "saturación".

Así, ha advertido que en el presupuesto de 2024 el Consell se "dejó en el cajón" 120 millones por no haberlos gastado, por lo que ha incidido en la importancia de la ejecución presupuestaria.

Otro de los asuntos sobre los que se ha pronunciado es la crítica que han hecho los representantes del Consell a la falta de concreción sobre si habrá o no Presupuestos Generales del Estado, pero ha remarcado que sin la aportación estatal --la ha cifrado en el 40%-- "no podría presentar" estas cuentas públicas expansivas.

En ese sentido, ha reprochado que Galmés aproveche "cualquier excusa" para cargar contra el Gobierno central que "es el que realmente financia mucho del presupuesto".