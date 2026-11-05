El presupuesto de Cort incluye inversiones del futuro Distrito de la Seguridad y acabar parte de la depuradora Palma II

Archivo - Obras de la nueva depuradora Palma II. - GOBIERNO - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma de 2027 destinará parte del presupuesto de 2027 a distintas actuaciones, entre las que se encuentra el avance en la construcción del futuro Distrito de la Seguridad en Nou Llevant y finalizar la primera parte de la depuradora Palma II.

Así lo ha detallado el quinto teniente de alcalde y regidor de Función Pública, Seguridad Ciudadana, Civismo, Medio Natural, Entornos Saludables y Mercados, Llorenç Bauzá de Keizer, quien ha comparecido este jueves en la Sala de Plenos de Cort para presentar los presupuestos de sus departamentos ante los representantes de los diversos grupos municipales.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que, en relación al presupuesto del área de Seguridad Ciudadana y Civismo, Bauzá de Keizer ha destacado que consolida la línea de trabajo iniciada al comienzo de la legislatura, orientada a incrementar los medios humanos y materiales de la Policía Local, los Bomberos de Palma y la agrupación de Protección Civil.

Así, el área contará con un presupuesto de casi 131,4 millones de euros para 2027, incluido el capítulo de personal, frente a los cerca de 127,9 millones del ejercicio anterior. En términos de gasto no vinculado al personal, el presupuesto asciende a 16,25 millones de euros, lo que supone un incremento de 2,7 millones respecto a 2026.

"Este esfuerzo presupuestario permitirá seguir reforzar los recursos humanos y materiales de los distintos cuerpos municipales de seguridad y emergencias, así como avanzar en la modernización de sus equipamientos e instalaciones", han recalcado.

De este modo, se reforzará la plantilla de la Policía Local de Palma mediante la incorporación de 50 nuevas plazas en la Oferta Pública de Empleo de 2027. Estas se sumarán a las 325 plazas dotadas a lo largo de la legislatura, al elevar a 375 las nuevas plazas previstas para reforzar el cuerpo, 75 más de las comprometidas inicialmente.

Este incremento de efectivos irá acompañado de una mejora de los medios materiales. Entre las novedades destaca la incorporación de cámaras personales de grabación --'bodycams'--, que permitirá avanzar en la modernización de los medios policiales.

Otra de las inversiones estratégicas será la dotación de 4,5 millones de euros para avanzar en el futuro Distrito de Seguridad de Nou Llevant, un proyecto que contempla la construcción de una nueva comisaría para la Policía Local y la ampliación del Parque Central de Bomberos.

El presupuesto de 2027 también contempla un refuerzo de los recursos humanos y materiales del cuerpo de Bombers de Palma, con nuevas plazas que se incorporarán a la Oferta Pública de Empleo para mejorar su capacidad operativa.

En cuanto a los medios materiales, se destinarán 1,2 millones de euros a la adquisición de nuevos vehículos, lo que dará continuidad al proceso de renovación y modernización de la flota.

La inversión en equipos de protección e intervención se incrementará un 300 por ciento respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 416.000 euros.

Esta partida permitirá renovar los equipos de protección individual, los equipos de respiración autónoma y el material de extinción de incendios, además de reforzar los protocolos de seguridad y descontaminación.

En el ámbito de la formación, se invertirán casi 228.000 euros en la construcción de un nuevo campo de prácticas para los Bomberos de Palma. Además, se destinarán 175.000 euros al mantenimiento y mejora de las instalaciones del cuerpo.

Por último, el presupuesto mantiene el compromiso con la Agrupació de Voluntaris de Protección Civil, a la que se destinarán 84.000 euros para la adquisición de nuevos vehículos.

INICIO DE LA FASE DOS DE LA NUEVA DEPURADORA

Por otro lado, Emaya avanzará en la mejora de un servicio esencial para la calidad de vida de los ciudadanos y para la imagen de la ciudad.

De esta forma, se prevé destinar un total de 38,15 millones de euros a inversiones con el objetivo de impulsar la renovación de las redes del ciclo del agua, depuración y modernización de la flota, especialmente en lo que se refiere a los equipos de limpieza y recogida.

En cuanto a las infraestructuras de depuración, con una dotación de 23,38 millones, la partida asignada incluye la finalización de la primera fase de la nueva estación depuradora Palma II, así como el inicio de la segunda fase del proyecto.

Para la renovación de redes de agua y alcantarillado, la dotación para este próximo ejercicio asciende a 4,74 millones de euros. La media de las inversiones en materia de renovación de redes durante los ejercicios 2023-2025 se sitúa en la cifra de 6,75 millones de euros anuales, muy por encima de los 3,63 millones de euros anuales que se dedicaron a tal fin en el transcurso del trienio anterior.

Paralelamente, Emaya tiene previsto continuar este 2027 con la renovación de la flota de recogida y limpieza, al incidir especialmente en los equipos mecánicos para tareas de barrido y los camiones recolectores.

En los últimos tres años, el importe destinado por la empresa municipal a la renovación de la flota ha sido de 15,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 63,68 por ciento respecto al trienio anterior, cuando la partida sumó un total de 9,5 millones de euros.

REFUERZO DEL SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE PALMA

En el área de Medio Natural y Espacios Saludables destaca la partida de 500.000 euros asignada al proyecto de la Ciutat de l'Aigua, así como el desembolso de 20.000 euros para la mejora de las zonas de ocio canino, con la finalidad de adecuar estos espacios e instalar nuevos elementos de juego para los perros.

Asimismo, conviene remarcar el incremento de la partida destinada al servicio de socorrismo habilitado en las diversas zonas de playa existentes en Palma, que asciende a 2,3 millones de euros, con motivo de la puesta en marcha del nuevo contrato que permitirá reforzar de forma significativa los recursos humanos y materiales de esta prestación.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Palma pretende mejorar la calidad del servicio de socorrismo y reforzar la seguridad de los usuarios de las playas, dejando atrás las carencias y limitaciones que presentaba el contrato anterior.