Los Presupuestos autonómicos incorporan una treintena de enmiendas de PP y Vox en ponencia y comisión

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han introducido una treintena de enmiendas a los Presupuestos autonómico durante la tramitación de las cuentas en ponencia y comisión.

En concreto, según la información que ha facilitado la Cámara autonómica el PP ha logrado la introducción de las 13 enmiendas al articulado que ha presentado en ponencia, mientras que Vox ha sumado a las cuentas nueve enmiendas a las secciones en ponencia y cuatro al articulado y cinco en secciones en comisión. En total, los de Abascal han presentado 43 enmiendas.

No han prosperado, por su parte, ninguna de las 712 enmiendas presentadas por el PSIB, de las 312 de MÉS per Mallorca, de las 112 de Més per Menorca, ni de las 54 de Unidas Podemos. Tampoco han logrado superar el trámite ocho enmiendas de Llorenç Córdoba, una de Francisco Cardona ni las 45 de Agustín Buades.

Las cuentas autonómicas encaran de este modo su último y definitivo trámite con al debate en el pleno a partir del próximo lunes.